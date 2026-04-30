Orientamento scolastico e professioni pratiche Valditara | Scegliere il saper fare offre successo lavorativo e stipendi assolutamente decorosi

Durante la Milano Design Week, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato dell'importanza dell'orientamento scolastico e delle professioni pratiche, sottolineando che scegliere il saper fare può portare a un buon successo lavorativo e stipendi decorosi. L'intervista, rilasciata ai microfoni di una nota piattaforma dedicata agli studenti, si è concentrata sulla valorizzazione delle competenze pratiche come elemento chiave per il futuro professionale.

A margine del Salone del Mobile, durante la Milano Design Week, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di ScuolaZoo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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