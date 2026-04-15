Grottaglie parte il progetto SVOLTA | servizi e orientamento per l’inserimento lavorativo

A Grottaglie è partito il progetto SVOLTA, dedicato a offrire servizi e orientamento per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa, promossa da enti locali e organizzazioni del territorio, ha come obiettivo principale supportare le persone nella ricerca di occupazione, attraverso attività di formazione e consulenza. La fase operativa coinvolge diverse attività rivolte a cittadini in cerca di opportunità lavorative.

Tarantini Time Quotidiano Entra nella fase operativa il progetto SVOLTA (Sviluppo, Valore, Orientamento, Lavoro, Talento, Autonomia), promosso dal Comune di Grottaglie nell’ambito del programma Punti Cardinali For Work, con l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa e l’orientamento professionale, in particolare per le categorie più vulnerabili. Dal 14 aprile è attivo l’orientation desk presso la Biblioteca comunale “G. Pignatelli”, in viale S.G. Pignatelli. Lo sportello, aperto il martedì e il giovedì sia al mattino che nel pomeriggio, si propone come punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’occupazione, per studenti e per adulti in fase di reinserimento lavorativo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, parte il progetto SVOLTA: servizi e orientamento per l’inserimento lavorativo Notizie correlate Tirocini per persone fragili, rinnovato il progetto: avanti con inserimento lavorativo e inclusioneIl sindaco: “Offriamo un’occasione di valorizzazione delle possibilità di ciascuno per reinserirsi nel mondo del lavoro” Ricetta che convince, non si... Al via il progetto per il re-inserimento socio lavorativo delle donne con pregressa patologia oncologicaFABRIANO – Nel corso della scorsa settimana è stata firmata la costituzione temporanea di impresa, per l’attuazione del bando regionale “Rinasco al... Panoramica sull’argomento Si parla di: Grottaglie Sicura 2026: 40mila euro dalle multe per potenziare la Polizia Locale; Monteiasi, al via il cantiere per il nuovo asilo nido comunale. Grottaglie: Pagine di Puglia, venerdì secondo appuntamento Rassegna letterariaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie: Un fluire di poesie brevi poste una accanto all’altra come frammenti di un’unica voce che cerca il senso della notte, dell’amore e della memo ... noinotizie.it