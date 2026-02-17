Docenti tutor e orientatori UIL Scuola sollecita il decreto di riparto | le scuole attendono i fondi per l’anno scolastico 2025 2026 mentre i dirigenti operano senza certezze
La UIL Scuola ha scritto ai dirigenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per chiedere di approvare subito il decreto di riparto dei fondi destinati a docenti tutor e orientatori. La richiesta nasce dal fatto che le scuole aspettano da mesi i soldi necessari per prepararsi all’anno scolastico 20252026, mentre i dirigenti scolastici continuano a gestire le attività senza certezze sui finanziamenti. La mancanza di risorse mette sotto pressione le scuole, che devono pianificare le attività di supporto agli studenti senza sapere se potranno coprire i costi.
La UIL Scuola ha inviato una lettera formale ai capi dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito per richiedere l'emanazione urgente del decreto di riparto delle risorse destinate ai docenti tutor e ai docenti orientatori per l'anno scolastico 20252026.
Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti, compensi, formazione. Il Decreto con le somme per ciascuna scuola [LO SPECIALE]Il documento fornisce un approfondimento su requisiti, compensi e formazione per i docenti tutor e orientatori nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 202526.
Scuola italiana di Istanbul, sciopero docenti locali a rischio anno scolastico: UIL Scuola chiede intervento urgente dei ministri Tajani e Valditara per ripristinare le lezioniGli insegnanti della scuola italiana di Istanbul hanno deciso di scioperare, mettendo a rischio la fine dell’anno scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
OrientaMenti: così con i percorsi Indire vengono formati tutor e docenti orientatoriOrientaMenti è un progetto Finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: ... ildenaro.it
Docenti tutor e orientatori: retribuzioni fino a 4.750 euroCon la pubblicazione del decreto e della circolare in data 5 aprile 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni precise in merito all’inserimento nelle scuole delle nuove ... pmi.it
