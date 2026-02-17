Docenti tutor e orientatori UIL Scuola sollecita il decreto di riparto | le scuole attendono i fondi per l’anno scolastico 2025 2026 mentre i dirigenti operano senza certezze

La UIL Scuola ha scritto ai dirigenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per chiedere di approvare subito il decreto di riparto dei fondi destinati a docenti tutor e orientatori. La richiesta nasce dal fatto che le scuole aspettano da mesi i soldi necessari per prepararsi all’anno scolastico 20252026, mentre i dirigenti scolastici continuano a gestire le attività senza certezze sui finanziamenti. La mancanza di risorse mette sotto pressione le scuole, che devono pianificare le attività di supporto agli studenti senza sapere se potranno coprire i costi.

Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti, compensi, formazione. Il Decreto con le somme per ciascuna scuola [LO SPECIALE]Il documento fornisce un approfondimento su requisiti, compensi e formazione per i docenti tutor e orientatori nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 202526.

