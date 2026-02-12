Scuola italiana di Istanbul sciopero docenti locali a rischio anno scolastico | UIL Scuola chiede intervento urgente dei ministri Tajani e Valditara per ripristinare le lezioni

Gli insegnanti della scuola italiana di Istanbul hanno deciso di scioperare, mettendo a rischio la fine dell’anno scolastico. La UIL Scuola ha scritto ai ministri Tajani e Valditara, chiedendo un intervento urgente per garantire che le lezioni possano continuare senza interruzioni. La situazione si fa tesa e le prossime ore saranno decisive per capire come si muoveranno le istituzioni.

