Scuola italiana di Istanbul sciopero docenti locali a rischio anno scolastico | UIL Scuola chiede intervento urgente dei ministri Tajani e Valditara per ripristinare le lezioni
Gli insegnanti della scuola italiana di Istanbul hanno deciso di scioperare, mettendo a rischio la fine dell’anno scolastico. La UIL Scuola ha scritto ai ministri Tajani e Valditara, chiedendo un intervento urgente per garantire che le lezioni possano continuare senza interruzioni. La situazione si fa tesa e le prossime ore saranno decisive per capire come si muoveranno le istituzioni.
La UIL Scuola ha inviato una lettera formale ai ministri degli Esteri e dell'Istruzione Antonio Tajani e Giuseppe Valditara per sollecitare interventi a tutela della scuola italiana di Istanbul. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
