Orgoglio angrese in Scozia | Domenico e Serena Cuciniello incantano la platea

Due musicisti angresi hanno partecipato a un evento internazionale in Scozia, portando in scena il progetto “PlayLearn – Innovative Piano Learning” nei giorni 19 e 20 aprile 2026. L’appuntamento si è svolto presso la Edinburgh Society of Musicians e si è concluso con un concerto nella Cattedrale di St.

L’eco internazionale del progetto “PlayLearn – Innovative Piano Learning”, svoltosi il 19 e 20 aprile 2026 presso la Edinburgh Society of Musicians e culminato in un concerto finale nella Cattedrale di St. Giles, accende i riflettori anche su Domenico e Serena Cuciniello, talenti originari di Angri che si stanno distinguendo per impegno e qualità artistica in un contesto di alta formazione tra masterclass, esibizioni e scambi culturali. Angri deve saper riconoscere, valorizzare e preservare queste eccellenze, investendo concretamente nella cultura e nei giovani. È questa la linea portata avanti da Giuseppe Del Sorbo ed Emilia Monticelli,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orgoglio angrese in Scozia: Domenico e Serena Cuciniello incantano la platea Notizie correlate Sanremo 2026, tutto il glamour in platea: i look degli ospiti nella platea dell'Ariston (comprese le conduttrici del Prima Festival)A partire dalle conduttrici di Prima Festival che, per il loro capitolo finale, si sono trovate d'accordo sulla scelta del long dress, sebbene... TEDxAngri 2026: al via la seconda edizione dell’evento che porta idee e cultura sul territorio angreseDopo il successo della prima edizione, TEDxAngri torna con un nuovo appuntamento il 9 maggio 2026 nella cornice del Palazzo Doria, che accoglierà tra...