Sanremo 2026 tutto il glamour in platea | i look degli ospiti nella platea dell' Ariston comprese le conduttrici del Prima Festival

Durante la serata di Sanremo 2026, in platea si sono alternati vari ospiti con look ricercati e raffinati. Nilufar Addati ha indossato un abito di piume bianche che ricordava un cigno, mentre Manola Moslehi ha sfoggiato un vestito lungo di paillettes color ghiaccio. Tra il pubblico anche le conduttrici del Prima Festival, tutte con outfit eleganti e curati nei dettagli.

A partire dalle conduttrici di Prima Festival che, per il loro capitolo finale, si sono trovate d'accordo sulla scelta del long dress, sebbene declinato in modo diverso. Total black con scollo incrociato per Carolina Rey, dettagli catena per Ema Stockholma e una cascata di paillettes dai toni ghiaccio per Manola Moslehi. Lustrini e linee sinuose non sono mancati nemmeno tra le scelte fashion degli ospiti, divisi tra due colori dominanti, il bianco e il nero. Da Nilufar Addati, come un cigno bianco a Ludovica Coscione, di total black vestita ecco di seguito, sera dopo sera, i look degli ospiti e delle conduttrici di Prima Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

