ORDINA il tuo grafico da parete FourFourTwo della Coppa del Mondo 2026 | il tracker dei tornei tangibile per eccellenza

È stata annunciata la data e le sedi della 23esima edizione della Coppa del Mondo, prevista per questa estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nel frattempo, si può ordinare il grafico da parete di FourFourTwo dedicato al torneo, un tracker visivo che permette di seguire tutte le tappe della competizione. La manifestazione coinvolgerà numerosi stadi e squadre provenienti da diversi paesi.

Notizia fresca giunta in redazione: La 23esima Coppa del Mondo si svolgerà quest’estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico ed è giunto il momento di organizzarsi. La Coppa del Mondo 2026 batterà ogni sorta di record. Con 48 squadre che partecipano all’incredibile numero di 104 partite della Coppa del Mondo tra l’apertura all’Estadio Azteca e la finale al MetLife Stadium, sapere semplicemente chi giocherà sarà una sfida. Fortunatamente, ci sono modi per rimanere aggiornati su cosa sta succedendo e quando. Pensiamo che i vecchi metodi siano i migliori, quindi abbiamo preso in mano la situazione e creato uno dei due kit di cui avrai bisogno quest’estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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