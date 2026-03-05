L'Intelligenza Artificiale scopre due nuove specie di uccelli in Amazzonia analizzando il loro canto

Gli scienziati hanno utilizzato l’Intelligenza Artificiale per analizzare i canti di uccelli in Amazzonia e hanno scoperto che un singolo uccello rappresenta in realtà cinque specie distinte. Tra queste, due non erano mai state identificate prima. La ricerca si è concentrata sull’analisi audio e sul riconoscimento delle differenze tra i canti degli uccelli. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.