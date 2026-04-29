Truffa fotovoltaico sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollari

Le autorità hanno sequestrato criptovalute per un valore di circa 7,5 milioni di dollari in seguito a un'indagine su una truffa legata al settore fotovoltaico. Le somme sequestrate sono state attribuite a un complesso schema Ponzi, che avrebbe generato profitti illeciti nel corso delle attività illecite. L'indagine ha portato al sequestro di fondi digitali riconducibili agli indagati coinvolti in questa operazione fraudolenta.

Nell’ambito dell’operazione ‘Cagliostro’, sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica felsinea, hanno eseguito uno dei più rilevanti sequestri di criptovalute mai effettuati in Italia. Le attività investigative hanno consentito di individuare e congelare oltre 7,5 milioni di dollari in valuta virtuale. Le somme sequestrate rappresentano parte dei proventi illeciti riconducibili al caso ‘Voltaiko’, un articolato schema Ponzi di carattere transnazionale che avrebbe coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. Secondo...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Truffa fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollari Notizie correlate Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovaluteNell’ambito dell’operazione 'Cagliostro', sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il... Bessent congela 344 milioni di dollari in criptovalute legati all'IranIl Dipartimento del Tesoro americano sta sanzionando diversi portafogli di asset legati all'Iran, congelando 344 milioni di dollari in criptovalute. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Truffa del fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Truffa sul fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollari; Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Truffa fotovoltaico, maxi sequestro di criptovalute. Truffa del fotovoltaico. Sequestrate in Italia criptovalute per 7,5 milioni di dollari, coinvolti 6mila risparmiatoriProseguono le indagini e le operazioni di Polizia e Guardia di Finanza legate alla truffa internazionale del fotovoltaico. key4biz.it Truffa sul fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollariUn maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari è stato eseguito nell'ambito dell'operazione Cagliostro, condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Bologna, coordinate d ... ansa.it La truffa del fotovoltaico fantasma: sequestrati 7,5 milioni in critptovalute x.com Fotovoltaico nel Casertano, truffa sui fondi pubblici: sequestri per oltre 55 milioni https://ebx.sh/xQsVr5 - facebook.com facebook