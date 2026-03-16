reggio emilia paziente aggredito con spray al peperoncino al santa maria nuova

Reggio Emilia, 16 marzo 2026 - Un paziente è stato aggredito con uno spray al peperoncino all’interno dell’ospedale Santa Maria Nuova. L’incidente è avvenuto in un reparto non specificato e ha coinvolto un uomo che si trovava in struttura. Sul luogo sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Reggio Emilia, 16 marzo 2026 - Ennesima aggressione al Santa Maria Nuova di Reggio, stavolta domenica scorsa, con una persona esterna che ha aggredito con spray al peperoncino un paziente di origini egiziane, ricoverato in Medicina 1, che in quel momento si trovava fuori dal reparto, in orario visita. Il personale dell’ospedale è accorso alle grida e alcuni parenti presenti sono stati coinvolti dalla nube con inalazione, ma non da spruzzi diretti, della sostanza lanciata. Tre infermieri e due operatrici sanitarie sono stati portati in reparto per valutazione clinica, ma non hanno riportato danni gravi. Il paziente è stato soccorso nel reparto e la sua situazione ora risulta stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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