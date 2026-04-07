Nuovo trapianto di cuore al Monaldi operato paziente adulto con grave difetto cardiaco

All'Ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito un trapianto di cuore su un paziente adulto con un grave difetto cardiaco. L’intervento è stato condotto dall’equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. La procedura ha coinvolto un intervento di trapianto, che ha richiesto il coinvolgimento di diverse figure specializzate. La pazienza si trova ora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.

All'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Trapianto di cuore al Monaldi: intervento salva la vita a un paziente con cardiopatia dilatativaTrapianto di cuore eseguito con successo all’ospedale Monaldi di Napoli su un paziente affetto da cardiopatia dilatativa in fase terminale. Leggi anche: Trapianto di cuore al Monaldi: paziente salvato, medici avvertono: “Evitare generalizzazioni”. Temi più discussi: Un cuore nuovo per ricominciare: il runner che torna a correre per chi ha scelto di donare; Dal trapianto alla mezza maratona, la storia di Damiano, 49 anni, e del suo cuore nuovo; Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenza; Un anno fa il trapianto di cuore, ora corre la mezza maratona: l’incredibile storia di Damiano. Nuovo trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di NapoliUn nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pasquali all'Ospedale Monaldi, presidio di riferimento dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. A ricevere il nuovo organo è ... ansa.it Napoli, nuovo trapianto di cuore al Monaldi: salvato un paziente con cardiopatia dilatativa terminaleUn nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pasquali conferma la piena operatività e l’elevato livello ... msn.com Concimazione pre trapianto di pomodoro da industria con il nuovo Damax D1700r. Tutti gli spandiconcime Damax sono in grado di distribuire sia granulari che pellettati. Per maggiori info contattate i nostri amici di @damax_srl - facebook.com facebook