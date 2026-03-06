Operaio schiacciato da una pala meccanica nelle cave di tufo a Riano | Dorel muore a 51 anni

Un operaio di 51 anni è morto a Riano dopo essere stato investito da una pala meccanica nelle cave di tufo. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di lavoro, coinvolgendo il lavoratore e la macchina utilizzata nelle attività di escavazione. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e nelle comunità di Castel Nuovo di Porto e Riano.

