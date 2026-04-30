Sette famiglie di Tumbler Ridge hanno presentato una causa contro OpenAI e il suo CEO, Sam Altman, in tribunale. L'azione legale si basa sulla mancata comunicazione alle autorità riguardo alle azioni violente di Jesse Van Rootselaar. Le famiglie sostengono che questa omissione abbia contribuito a una tragedia. La causa si concentra sulle responsabilità del colosso tecnologico nel non aver segnalato comportamenti pericolosi.

? Cosa sapere Sette famiglie di Tumbler Ridge citano OpenAI e Sam Altman in tribunale.. L'azione legale riguarda la mancata segnalazione alle autorità di attività violente di Jesse Van Rootselaar.. Sette nuclei familiari di Tumbler Ridge, in Canada, hanno avviato una battaglia legale contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman a seguito della strage avvenuta nella scuola locale. L’azione giudiziaria punta a dimostrare la responsabilità del colosso tecnologico per una presunta negligenza che avrebbe potuto prevenire l’attacco armato. Segnali ignorati e responsabilità digitale. Al centro della controversia si trova il comportamento di Jesse Van Rootselaar, il diciottenne accusato della sparatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI in tribunale: famiglie accusano il colosso dopo la strage

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