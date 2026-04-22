Un anno dopo la strage di Monreale Schifani incontra a Palazzo d' Orleans le famiglie delle vittime

A quasi un anno dalla strage di Monreale, il presidente della regione ha incontrato a Palazzo d'Orleans le famiglie delle vittime. Durante l'incontro, ha espresso la vicinanza della Regione al dolore dei familiari, ricordando i tre giovani siciliani uccisi in un atto definito barbaro e assurdo. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'incontro o sulle eventuali dichiarazioni rilasciate.

“Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell'intera Regione, al grave lutto che ha colpito la vostra comunità, ricordando con commozione i tre giovani siciliani caduti in un barbaro quanto assurdo omicidio e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: «Affettuosa vicinanza alle famiglie»«Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al... Palazzo d’Orléans, Schifani incontra la nuova presidente dell’IspraStamattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto in visita la neo presidente dell’Istituto superiore per la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: VIDEO | Un anno dopo la strage, Monreale ritrova la festa del Santissimo Crocifisso: Segno di rinascita per la città; Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: la festa della rinascita; Riqualificazione quartiere Monreale: a che punto siamo?; Bus Amat per Monreale, dopo lo stop il servizio ripartirà: 'Non esiste alcun problema economico'. Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime«Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al grave lutto che ha colpito le vostra comunità, ... meridionews.it Monreale, indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso: un anno di grazia per la cittàLo ha stabilito il Vaticano per volontà di Papa Leone XIV: attesi pellegrini da tutto il mondo. Il sindaco Arcidiacono: Riconoscimento altissimo alla nostra devozione ... palermotoday.it Il comune di Monreale annuncia il programma di «In Memoria», l’evento commemorativo in onore di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo di 26, e Andrea Miceli, 25 anni , uccisi con colpi di pistola a pochi passi dal Duomo il 27 aprile 2025 x.com 7Gold Sicilia. . “Oltre l’emozione”, a Monreale un convegno sull’educazione all’intelligenza sentimentale - facebook.com facebook