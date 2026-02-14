Stazione raccolta firme | Lo spazio ’Open day’ aumenta il degrado

I residenti di via Paradisi a Reggio hanno avviato una raccolta firme contro lo spazio “Open day”, accusando l’area di aumentare il degrado nel quartiere. La protesta nasce dopo che una cittadina ha scritto una lettera sullo stato di abbandono dell’area, risposta alla quale il sindaco Marco Massari ha preso posizione. Lo spazio, attivo dal luglio scorso al civico 10, è stato creato grazie a un progetto del Comune e dell’Ausl, gestito dalla cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII, ma i residenti ritengono che abbia portato più problemi che benefici.

Nuova protesta dei residenti del quartiere della stazione storica di Reggio. Ad animarla, dopo la lettera di una cittadina sul degrado dell’area (a cui ha risposto il sindaco Marco Massari) sono gli abitanti di via Paradisi, dove al civico 10 opera da inizio luglio lo spazio “ Open day ”, frutto di un progetto condiviso di Comune ed Ausl e gestito dalla cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII. Contro il presidio sociosanitario maturato nell’ambito del piano “Stazione In” è stata in particolare realizzata una raccolta firme dei cittadini. Una forma di protesta pressochè unanime a cui si sono associati sia i proprietari degli immobili (italiani e stranieri) sia gli inquilini degli alloggi pubblici gestiti da Acer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

