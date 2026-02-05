L’Università di Firenze si presenta | oltre novemila iscrizioni per l’open day FOTO
Oltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze.L’Ateneo fiorentino si presenta alle future matricole, che da oggi fino a sabato 7 febbraio potranno scoprire le opportunità didattiche e i servizi agli studenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
