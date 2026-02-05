L’Università di Firenze si presenta | oltre novemila iscrizioni per l’open day FOTO

Da firenzetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze.L’Ateneo fiorentino si presenta alle future matricole, che da oggi fino a sabato 7 febbraio potranno scoprire le opportunità didattiche e i servizi agli studenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su università firenze

L’Università di Firenze si presenta alle future matricole: tre giorni di open day

L’Università di Firenze invita le future matricole a un evento di tre giorni dedicato all’open day.

Open Day al via all’Università di Firenze, tre giorni di orientamento per scegliere il proprio futuro

Questa mattina all’Università di Firenze è iniziato l’Open Day, una tre giorni dedicata agli studenti che vogliono scoprire i corsi e le opportunità dell’ateneo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su università firenze

Argomenti discussi: Open day Unifi, tre giorni per conoscere l'Ateneo fiorentino; Unifi e carcere: crescono le matricole. Ateneo per la prima volta nell’Istituto Penale per Minorenni; Open Day al via all’Università di Firenze, tre giorni di orientamento per scegliere il proprio futuro; Università di Firenze, la Toscana punti sui servizi pubblici locali per la crescita economica.

l università di firenzeL’Università di Firenze si presenta: oltre 9mila iscrizioni per l’Open dayOltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze. L’Ateneo fiorentino si ... gonews.it

l università di firenzeUniversità di Firenze e carcere, crescono le matricoleL'Università di Firenze rinnova e amplia il suo impegno negli istituti di pena, chiudendo il 2025 con numeri significativi che testimoniano un sistema funzionante e in evoluzione. (ANSA) ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.