Tredici paesi, membri dell'OPEC+, gestiscono circa un terzo della produzione di petrolio globale e possiedono l’80% delle riserve mondiali di risorse energetiche. Questo gruppo ha un ruolo centrale nel mercato del petrolio, influenzando i prezzi e le politiche internazionali. La loro attività si concentra sulla regolazione della produzione e sulle decisioni riguardanti le riserve strategiche, con un impatto diretto sull’economia internazionale.

? Cosa sapere Tredici nazioni dell'OPEC controllano un terzo della produzione e l'80% delle riserve mondiali.. L'alleanza con la Russia nell'OPEC+ coordina l'offerta globale per stabilizzare i prezzi energetici.. Tredici nazioni controllano oggi un terzo della produzione mondiale di idrocarburi e circa l’80% delle riserve globali, coordinando le proprie strategie attraverso l’Opec per gestire i flussi energetici planetari. L’organizzazione che ha avuto origine a Baghdad nel 1960 con il contributo iniziale di cinque Paesi fondatori — ovvero Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait e Venezuela — si è evoluta in una struttura capace di influenzare profondamente i mercati internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OPEC+: il potere di 13 nazioni che domina l’80% delle riserve mondiali

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