Il rappresentante di Confitarma ha affermato che l’80% delle merci mondiali proviene dal mare. A Verona, il 12 marzo, ha commentato come le tensioni geopolitiche recenti abbiano influenzato il settore, sottolineando che l’attività è attualmente condizionata dalle conseguenze della crisi e dal conflitto nel Golfo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui numeri o sui soggetti coinvolti.

Verona, 12 mar. (Adnkronos) - Le tensioni geopolitiche delle ultime settimane hanno impattato inevitabilmente sul settore: “Oggi la nostra attività è fortemente condizionata dalle pieghe che ha preso la crisi e dalla guerra nel Golfo. Oltre 3.000 navi sono bloccate all'interno del Golfo Persico e non possono passare lo Stretto di Hormuz, mentre circa 500 sono all'esterno e sarebbero dovute entrare. Centinaia di rotte verso il Golfo sono state cancellate e questo sta colpendo negativamente non solo l'armamento italiano ma l'intera catena logistica mondiale”. Il presidente di Confitarma ha evidenziato anche i rischi per la sicurezza dei marittimi: “Solo oggi sono state attaccate quattro navi e ci sono marittimi coinvolti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zanetti (Confitarma): "Dal mare l'80% delle merci mondiali"

Articoli correlati

Leggi anche: Cos’è il codice di sicurezza delle navi. Sisto (Confitarma): “Nelle tensioni geopolitiche restiamo il mezzo più flessibile”

Storia e significato dell’8 marzo a 80 anni dal primo voto delle donneNel 2026 la Giornata Internazionale della Donna assume in Italia un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dal suffragio...

Una selezione di notizie su Zanetti Confitarma Dal mare l'80 delle...

Temi più discussi: Emergenza Hormuz, Confitarma: Rafforzare presenza navale italiana per tutelare i mercantili; Stretto di Hormuz, Confitarma chiede la presenza della Marina Militare per tutelare navi e marittimi italiani; Nei mari la Babele delle bandiere e la salvaguardia per gli equipaggi; Hormuz, Confitarma chiede più presenza navale italiana per proteggere rotte e marittimi.

LetExpo, Zanetti (Confitarma): Ho chiesto a Crosetto supporto logistico della Marina MilitareII trasporto marittimo è ancora oggi il più ecocompatibile alla luce di emissioni inquinanti pari solo al 2% per l’80% delle merci nel mondo che viaggia via mare. Oggi però la crisi internazionale ha ... sassarinotizie.com

Confitarma – Stretto di Hormuz: rafforzare la presenza navale italiana per tutelare naviglio mercantile, marittimi e sicurezza delle rotteAlla luce del preoccupante quadro della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, il Presidente di Confitarma Mario Zanetti ha scritto al Ministro della Difesa Guido Crosetto e ... informatorenavale.it

VIDEO - Coca Cola per Milano-Cortina 2026, Javier #Zanetti crea la 'sua' lattina speciale x.com

Autore: Aldo Luján Zanetti Titolo: Senza titolo Tecnica: Fotografia modificata. Parte del progetto: "Scene urbane". Formato catalogo: EU/0671/2026/FDE. Anno: 2026. © Aldo Luján Zanetti facebook