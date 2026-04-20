In Bulgaria si stanno completando le operazioni di scrutinio delle elezioni presidenziali, con un’affluenza molto elevata. Con quasi l’80% delle schede conteggiate, l’ex presidente Rumen Radev ottiene circa il 44,5% delle preferenze, distanziando di gran lunga il suo avversario che si ferma al 13,7%. La vittoria di Radev sembra ormai certa, anche se l’esito ufficiale deve ancora essere confermato.

Ormai manca solo l’ufficialità, ma il dato appare certo: a vincere le elezioni in Bulgaria è l’ex presidente Rumen Radev. Secondo i risultati preliminari della Commissione Elettorale Centrale (Cec), con il 78,24% delle schede già scrutinate, la coalizione di centrosinistra Bulgaria Progressista (Pb), guidata dall’ex capo di Stato, è accreditata del 44,48% dei voti, contro il 13,65% della coalizione liberale Pp-Db, guidata da Assen Vassilev, Bozhidar Bozhanov, Ivaylo Mirchev e Atanas Atanasov. Al terzo posto si colloca la coalizione di centrodestra GERB-SDS, guidata dall’ex primo ministro Boyko Borisov, accreditata del 13,18%. Un trionfo netto che mette fine all’ennesima tornata elettorale anticipata nel Paese nel giro di pochi anni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni in Bulgaria, l’euroscettico e filorusso Radev trionfa. Con quasi l’80% delle schede scrutinate ha già il 44,48% delle preferenze, staccando nettamente il partito rivale fermo al 13,65%

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