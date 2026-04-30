OnePlus Pad 4 | potenza estrema con Snapdragon 8 Elite Gen 5

In India, OnePlus ha annunciato il lancio del nuovo modello di tablet, chiamato Pad 4, dotato di un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il dispositivo si rivolge a chi cerca prestazioni elevate e caratteristiche avanzate in un prodotto della stessa marca. La presentazione ufficiale ha fornito dettagli sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità del tablet, senza indicazioni su disponibilità o prezzi specifici.

? Cosa sapere OnePlus presenta in India il nuovo tablet Pad 4 con processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.. Il dispositivo offre batteria da 13.380 mAh e prezzo di partenza da 59.999 rupie.. Il 30 aprile 2026, OnePlus ha svelato ufficialmente il nuovo OnePlus Pad 4 in India, un tablet di fascia alta progettato per competere con i migliori dispositivi Android e non, introducendo una potenza di calcolo senza precedenti grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’annuncio del nuovo tablet si inserisce in un periodo di forte fermento per il produttore, che sta presentando diverse novità tecnologiche in queste settimane. Oltre al lancio del tablet, l’ecosistema OnePlus si sta espandendo con lo smartphone da gaming OnePlus Ace 6 Ultra, lo smartwatch Wear OS OnePlus Watch 4 e lo smartphone di fascia media OnePlus Nord 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

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