Oneplus 15t specifiche chiave | fotocamera periscopio e snapdragon 8 elite gen 5 e altre novità

Il OnePlus 15T si prepara ad arrivare sul mercato con alcune caratteristiche chiave, tra cui una fotocamera periscopio e il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le specifiche ufficiali sono state rese note, mentre si parla anche di possibili scelte di design e di una data di lancio che si avvicina. Il dispositivo sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

si delineano le novità del oneplus 15t, con una focalizzazione su specifiche ufficiali, possibili scelte di design e la data di lancio imminente. l’attenzione è rivolta a prestazioni, fotografia e autonomia, evidenziando elementi chiave come la camera periscopica con tecnologia lumo, il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, un display da 6,32 pollici e una ricarica cablata da 100 W. le indiscrezioni su un design mostrato da weibo e su una batteria ampia si collegano al quadro generale, con l’apparente arrivo del modello a breve. oneplus ha confermato alcune specifiche chiave del prossimo oneplus 15t. l’azienda ha ufficialmente annunciato una camera periscopica dotata di tecnologia lumo, destinata a potenziare la sezione fotografica del dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

