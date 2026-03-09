Il OnePlus 15T viene mostrato nei teaser ufficiali pubblicati su Weibo dal presidente dell’azienda. Il telefono presenta un design compatto e arriverà in nuovi colori. Tra le caratteristiche tecniche si segnala il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le immagini diffuse offrono un’anteprima del dispositivo senza ulteriori dettagli sulle specifiche o la data di uscita.

Il OnePlus 15T continua a svelarsi attraverso nuovi teaser ufficiali pubblicati su Weibo dal presidente dell’azienda. Dopo le prime anticipazioni diffuse nel fine settimana, oggi sono state condivise nuove immagini che mostrano nel dettaglio il design dello smartphone e due colorazioni inedite. Il dispositivo compatto dovrebbe debuttare ufficialmente entro la fine del mese. Dalle immagini pubblicate emerge uno stile che richiama quello del OnePlus 15, con un design pulito e minimalista caratterizzato da una struttura monoscocca in metallo. Il modulo fotografico è quadrato e leggermente sporgente, mentre gli angoli risultano arrotondati per migliorare l’ergonomia. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - OnePlus 15T nei teaser ufficiali: design compatto, nuovi colori e Snapdragon 8 Elite Gen 5

