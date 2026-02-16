James Bond Callum Turner sarà il nuovo 007? L' attore messo alle strette dai giornalisti

Durante il Festival del cinema di Berlino, i giornalisti hanno chiesto a Callum Turner se prenderà il ruolo di James Bond, dopo averlo visto in piedi tra gli stand. L’attore britannico, che presentava il suo film “Rosebush Pruning”, si è trovato sotto pressione mentre gli chiedevano delle voci sulla sua possibile partecipazione alla saga di 007. La domanda è arrivata subito dopo che gli intervistatori hanno notato il suo volto, spesso accostato al personaggio di Bond nei rumor di settore.

Presente al Festival del cinema di Berlino per presentare il suo nuovo film, l'attore britannico è notoriamente uno dei più chiacchierati per la successione di Daniel Craig nella saga I giornalisti presenti al Festival del Cinema di Berlino non hanno perso tempo e hanno chiesto a Callum Turner delle voci secondo cui sarà il prossimo James Bond durante la conferenza stampa per il suo nuovo film Rosebush Pruning. Callum Turner sarà il nuovo James Bond di Denis Villeneuve? L'attore britannico, il cui nome è saltato fuori più volte come successore di Daniel Craig nel prossimo film della saga diretto da Denis Villeneuve per Amazon, è stato interrogato sull'argomento pochi minuti dopo l'inizio della conferenza stampa, con il giornalista che ha riconosciuto che sarebbe stato meglio affrontare subito l'argomento.

Lenny Kravitz interpreterà il ruolo del villain nel nuovo videogioco 007: First Light, il prossimo capitolo della saga di James Bond.

Lenny Kravitz si prepara a sorprendere i fan come villain nel nuovo gioco di James Bond, annunciato da IO Interactive.

