Music Day al Talenti Village

Il Music Day si svolge nuovamente al Talenti Village di via della Bufalotta, riproponendo l’appuntamento con la tradizionale Fiera del Disco di Roma. L’evento rappresenta una occasione per appassionati e collezionisti di musica di scoprire nuove proposte e di scambiare vinili, CD e materiali legati al mondo musicale. La giornata si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla musica, offrendo uno spazio dedicato agli appassionati di diversi generi.

Il Music Day Roma torna al Talenti Village di via della Bufalotta, con un’altra edizione speciale della grande Fiera del Disco di Roma.L'appuntamento è sabato 18 e domenica 19 aprile negli spazi del Centro Commerciale del quartiere Talenti. Oltre sessanta espositori, provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Romatoday.it Music Day RomaLa Fiera del Disco della Capitale giunge alla 48esima edizione con la più ricca offerta di dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e... Music Day: 49^ edizioneIn perfetta coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 Aprile, il Music Day Roma torna, a un anno di distanza al Talenti Village di via della... Classic WoW - Warrior Leveling Guide Music Day: 49^ edizioneTorna il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca con un’altra edizione speciale al Talenti Village di via della Bufalotta sabato 18 e domenica 19 aprile ... funweek.it Music Day al Talenti Village: celebrando Pino DanieleAl Talenti Village di Via della Bufalotta la grande Fiera del Disco, presente nel fine settimana, si preannuncia davvero speciale con un evento che renderà omaggio nella giornata di domenica a uno dei ... ilmessaggero.it