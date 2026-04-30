Omicidio Stefania Rago parlano i figli mio padre non sembra dispiaciuto era molto geloso

Durante una conferenza stampa, i figli della donna uccisa dal marito hanno raccontato gli anni di vita familiare, evidenziando episodi di controllo, gelosia e violenza psicologica. Hanno riferito che il padre non sembrava dispiaciuto per quanto accaduto e hanno descritto un ambiente domestico sempre più oppressivo e difficile da tollerare. La vicenda riguarda l’omicidio di una donna foggiana, avvenuto recentemente.

Le loro parole hanno evidenziato un rapporto definito “possessivo e manipolatorio”, in cui la madre sarebbe stata progressivamente isolata, limitata nelle autonomie personali e sottoposta a pressioni continue, fino al punto di rinunciare anche ad attività lavorative e relazionali. Secondo il racconto, la donna avrebbe tentato più volte di separarsi, senza però riuscirci stabilmente. L’avvocato della famiglia ha infine ringraziato la città di Foggia per la vicinanza e il sostegno dimostrati ai familiari, annunciando che i funerali si svolgeranno sabato alle 10.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo, con un corteo funebre e il coinvolgimento delle istituzioni locali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio Stefania Rago, parlano i figli “mio padre non sembra dispiaciuto”, “era molto geloso” Notizie correlate Leggi anche: Parlano i figli di Stefania Rago: "Nostra madre viveva in gabbia, lui voleva il controllo totale" Omicidio Stefania Rago, lascia 2 figli, non aveva mai segnalato violenze. Sospetti gi gelosia sullo sfondoFOGGIA - L'omicidio della serata di ieri 23 Aprile 2026 a Foggia, ha scosso l'intera comunità. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcere; Stefania Rago, voleva separarsi: il marito accusato di omicidio volontario aggravato; Stefania voleva separarsi dal marito, il padre della vittima: Lo aveva detto a lui e a noi; Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosse. Femminicidio Stefania Rago, parlano i figli della donna: «Perdonare nostro padre? Mai. Lui le controllava la vita» VIDEO«Lui la faceva sentire incapace, la buttava giù moralmente. Parlate con le persone vicine, quelle che possono davvero aiutarvi» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stefania Rago voleva separarsi dal maritoAveva fatto convocare suo marito dall'avvocato il giorno prima del delitto: voleva separarsi da lui Stefania Rago 46 anni, uccisa la sera di giovedì 23 aprile a Foggia da Antonio Fortebraccio, 48 anni ... rainews.it Omicidio Stefania Rago - Giovedì l’autopsia , marito in carcere - facebook.com facebook E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefani x.com