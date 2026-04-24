Nella serata del 23 aprile 2026 a Foggia si è verificato un omicidio che ha coinvolto una donna lasciando due figli. La vittima non aveva mai denunciato episodi di violenza prima dell’accaduto. Gli inquirenti sospettano che la gelosia possa essere stata un elemento alla base del delitto. La notizia ha attirato l’attenzione dell’intera comunità, sconvolta dall’ennesimo episodio di violenza domestica.

FOGGIA - L'omicidio della serata di ieri 23 Aprile 2026 a Foggia, ha scosso l'intera comunità. L'ennesimo caso di omicidio tra le mura domestiche che non trova spiegazione. E' stato fermato e portato in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo coniugale Antonio Fortebraccio di 48 anni, L'uomo, una guardia giurata, ieri sera a Foggia ha ucciso con quattro colpi di pistola la moglie Stefania Rago, di 46 anni. L'uomo avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza al termine di un litigio nella loro abitazione in via Salvemini. Stefania lascia due figli, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 27 che al momento dell'omicidio non erano presenti in casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omicidio Stefania Rago, lascia 2 figli, non aveva mai segnalato violenze. Sospetti gi gelosia sullo sfondo

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