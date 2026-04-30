Omicidio Severi la famiglia di Daniele | Accusarci di scarso rispetto al funerale? Manca la sensibilità

La famiglia di Daniele Severi, condannato all’ergastolo per l’omicidio del fratello Franco, ha risposto alle critiche riguardo al comportamento durante il funerale. Qualcuno aveva chiesto loro di mostrare maggiore rispetto durante la cerimonia, ma la famiglia ha ritenuto questa richiesta inappropriata, definendola priva di sensibilità. La discussione si è accesa intorno alle modalità di gestione del dolore e ai comportamenti adottati in quella occasione.

Chiedere alla famiglia di Daniele Severi - condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio del fratello Franco – una presa di distanza nei confronti del loro congiunto? Una richiesta bollata come “quantomeno inopportuna”, perché questo avrebbe comportato assumere “una posizione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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