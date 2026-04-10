Tra sensibilità e rispetto | Qua la mia Isola Verde

Claudia, donna di mezza età, ha perso la vista da tempo. Al suo fianco c’è Queen, il suo cane guida, che la accompagna quotidianamente in strada e sui mezzi pubblici. La presenza di Queen permette a Claudia di muoversi in autonomia, anche tra le vie più affollate del centro cittadino. La relazione tra donna e cane rappresenta un esempio di come la sensibilità e il rispetto possano integrarsi nella vita di persone con disabilità visive.

Claudia è una signora di mezz’età che, ormai da tempo, ha perduto la vista. Queen è il suo inseparabile cane guida, un autentico angelo custode a quattro zampe capace di condurla in sicurezza anche sui mezzi pubblici e nelle vie trafficate del centro cittadino. "Vivo in una frazione del Comune di Fivizzano – racconta la signora – e ogni settimana, spesso anche due volte, accompagnata dalla mia Queen, scendo con l’autobus a far spese a Sarzana. Perché proprio in questa città che è distante da dove abito? Perché a Sarzana esiste un’isola non circondata dal mare ma abitata da creature meravigliose: so con certezza di aver trovato l’ Isola Verde, fonte di felicità per il piacere di ritrovarsi, anche se solo per qualche decina di minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra sensibilità e rispetto : "Qua la mia Isola Verde" “Scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. Il suo è stato un gesto di rara sensibilità”: la lettera di un papà a GasperiniA Marassi, suo vecchio stadio, Gian Piero Gasperini è entrato in campo mano nella mano con un bambino, prima del calcio d’inizio di Genoa–Roma. Leggi anche: Sal Da Vinci fa riscaldare la voce a Tredici Pietro: “Spingi qua, mai qua”. Il training dietro le quinte – Video MONJAS Con DROGA! El Caso que CAMBIÓ a la Policía de Colombia