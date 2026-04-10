Tra sensibilità e rispetto | Qua la mia Isola Verde

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia, donna di mezza età, ha perso la vista da tempo. Al suo fianco c’è Queen, il suo cane guida, che la accompagna quotidianamente in strada e sui mezzi pubblici. La presenza di Queen permette a Claudia di muoversi in autonomia, anche tra le vie più affollate del centro cittadino. La relazione tra donna e cane rappresenta un esempio di come la sensibilità e il rispetto possano integrarsi nella vita di persone con disabilità visive.

Claudia è una signora di mezz’età che, ormai da tempo, ha perduto la vista. Queen è il suo inseparabile cane guida, un autentico angelo custode a quattro zampe capace di condurla in sicurezza anche sui mezzi pubblici e nelle vie trafficate del centro cittadino. "Vivo in una frazione del Comune di Fivizzano – racconta la signora – e ogni settimana, spesso anche due volte, accompagnata dalla mia Queen, scendo con l’autobus a far spese a Sarzana. Perché proprio in questa città che è distante da dove abito? Perché a Sarzana esiste un’isola non circondata dal mare ma abitata da creature meravigliose: so con certezza di aver trovato l’ Isola Verde, fonte di felicità per il piacere di ritrovarsi, anche se solo per qualche decina di minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tra sensibilità e rispetto : "Qua la mia Isola Verde"

“Scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. Il suo è stato un gesto di rara sensibilità”: la lettera di un papà a GasperiniA Marassi, suo vecchio stadio, Gian Piero Gasperini è entrato in campo mano nella mano con un bambino, prima del calcio d’inizio di Genoa–Roma.

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