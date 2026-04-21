Omicidio Severi la sorella Milena | Se Daniele ci dicesse dove è la testa di Franco lo perdonerei moralmente

Milena Severi, sorella di Franco e Daniele Severi, ha commentato la vicenda che riguarda l’omicidio avvenuto nel giugno 2022 a Seggio di Civitella. Ha espresso un desiderio forte riguardo alla posizione di suo fratello Daniele, affermando che, se sapesse dove si trovi la testa di Franco, lo perdonerebbe moralmente. La questione è legata alla scoperta del corpo di Franco, la cui testa manca.

“Se potessi seppellire anche la testa di mio fratello Franco, mi darebbe pace. Sapere del suo corpo nella bara senza testa è un peso inimmaginabile”: è quanto dice Milena Severi, sorella di Franco e Daniele Severi, vittima e assassino del delitto avvenuto il 21 giugno 2022 a Seggio di Civitella.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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