Omicidio in via Cerignola | i nodi da sciogliere sull' agguato alla famiglia Bruno

Da foggiatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato ieri a Foggia, intorno alle 12, nella zona rurale conosciuta come ‘Quadrone delle Vigne’ vicino al cavalcaferrovia di via Cerignola. Si tratta di un'aggressione che ha coinvolto una famiglia, con le forze dell'ordine che stanno indagando sulle cause, ipotizzando un possibile litigio o un regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri per i rilievi e le testimonianze.

Un litigio o un regolamento di conti dietro l’agguato messo a segno alle 12 di ieri, mercoledì 29 aprile, al cosiddetto ‘Quadrone delle Vigne’, la zona rurale che si estende nei pressi del cavalcaferrovia di via Cerignola, a Foggia. Nella sventagliata di colpi, una persona è morta e altre tre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Fiorentina, Paratici in ‘missione’ per l’obiettivo salvezza: quali sono i principali nodi da sciogliere per il nuovo DS. Dentro alla situazione in casa Viola

Leggi anche: Incontro Tajani-Marina Berlusconi: i nodi ancora da sciogliere

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Omicidio alle porte di Foggia: nell'agguato al 'Quadrone delle Vigne' un morto e tre feriti; Agguato alla periferia di Foggia, c'è un morto per la sparatoria di via Cerignola. L'ombra della mafia; Omicidio in Via Cerignola, la vittima è il 33enne Stefano Bruno; Omicidio in via Cerignola, Episcopo chiede risposte al Governo: Criminalità foggiana non è un problema locale.

omicidio in via cerignolaOmicidio in Via Cerignola, la vittima è il 33enne Stefano BrunoE' stata identificata la vittima dell'agguato avvenuto stamattina all'uscita di Foggia, nei pressi del cavalcaferrovia di Via Cerignola. Si tratta del 33enne Stefano Bruno, nipote di Gianfranco Bruno, ... foggiacittaaperta.it

omicidio in via cerignolaFoggia, torna la pauraDopo la morte di Stefano Bruno, torna l'allarme guerra di mafia. Il prefetto: Ho fiducia che riusciremo a bloccare l'escalation di violenza ... rainews.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.