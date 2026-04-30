Omicidio in via Cerignola | i nodi da sciogliere sull' agguato alla famiglia Bruno

Un episodio di violenza si è verificato ieri a Foggia, intorno alle 12, nella zona rurale conosciuta come ‘Quadrone delle Vigne’ vicino al cavalcaferrovia di via Cerignola. Si tratta di un'aggressione che ha coinvolto una famiglia, con le forze dell'ordine che stanno indagando sulle cause, ipotizzando un possibile litigio o un regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri per i rilievi e le testimonianze.

Un litigio o un regolamento di conti dietro l’agguato messo a segno alle 12 di ieri, mercoledì 29 aprile, al cosiddetto ‘Quadrone delle Vigne’, la zona rurale che si estende nei pressi del cavalcaferrovia di via Cerignola, a Foggia. Nella sventagliata di colpi, una persona è morta e altre tre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina, Paratici in ‘missione’ per l’obiettivo salvezza: quali sono i principali nodi da sciogliere per il nuovo DS. Dentro alla situazione in casa Viola Leggi anche: Incontro Tajani-Marina Berlusconi: i nodi ancora da sciogliere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio alle porte di Foggia: nell'agguato al 'Quadrone delle Vigne' un morto e tre feriti; Agguato alla periferia di Foggia, c'è un morto per la sparatoria di via Cerignola. L'ombra della mafia; Omicidio in Via Cerignola, la vittima è il 33enne Stefano Bruno; Omicidio in via Cerignola, Episcopo chiede risposte al Governo: Criminalità foggiana non è un problema locale. Omicidio in Via Cerignola, la vittima è il 33enne Stefano BrunoE' stata identificata la vittima dell'agguato avvenuto stamattina all'uscita di Foggia, nei pressi del cavalcaferrovia di Via Cerignola. Si tratta del 33enne Stefano Bruno, nipote di Gianfranco Bruno, ... foggiacittaaperta.it Foggia, torna la pauraDopo la morte di Stefano Bruno, torna l'allarme guerra di mafia. Il prefetto: Ho fiducia che riusciremo a bloccare l'escalation di violenza ... rainews.it #Garlasco, la procura convoca Andrea Sempio con l’accusa di aver commesso l’omicidio di Chiara Poggi per un rifiuto a un approccio sessuale. Quali gli scenari a questo punto #Mattino5 torna domani 1 maggio in diretta su #Canale5 e in streaming su @me - facebook.com facebook Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un'arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. E' qua x.com