Fiorentina Paratici in ‘missione’ per l’obiettivo salvezza | quali sono i principali nodi da sciogliere per il nuovo DS Dentro alla situazione in casa Viola

Questa mattina, il nuovo ds della Fiorentina, Paratici, si è messo subito al lavoro. La squadra ha bisogno di risollevarsi e lui deve risolvere alcuni nodi importanti in vista della salvezza. La situazione in casa Viola è tesa, e il suo obiettivo è trovare le soluzioni giuste per cambiare rotta.

Approfondimenti su Fiorentina Paratici Juventus, l'ex Paratici è viola: missione salvezza per la Fiorentina Dopo l'esperienza alla Juventus, Fabio Paratici assume un ruolo chiave nella Fiorentina, impegnata a risalire la classifica. Fabio Paratici ha detto sì alla Fiorentina: sarà il nuovo ds dei viola Ultime notizie su Fiorentina Paratici Argomenti discussi: Fiorentina, al via l'era Paratici: il nuovo DS è arrivato al Viola Park; G.Commisso: Porteremo la Fiorentina al livello che merita. Paratici? Soddisfatti della scelta; Fiorentina, via all'era Paratici: la prima mossa del nuovo ds. Vanoli cambia tutto, il piano per sbloccare Kean; Nazione – Le priorità di Paratici: l'oggi conta più del domani. Occhi anche su Vanoli. Fiorentina, è iniziata ufficialmente l'era Paratici: i punti in agenda del nuovo dirigente violaIn casa Fiorentina è ufficialmente iniziata l'era di Fabio Paratici. Il dirigente ex Tottenham è arrivato nel pomeriggio di ieri a. È il giorno di Paratici, Tuttosport: Rinascita viola nel nome di CommissoQuella della scelta di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo della Fiorentina è stata una delle ultime scelte prese da Rocco Commisso. Lo sottolinea questa mattina Tuttosport che ... Le priorità di Paratici alla #Fiorentina. Mettere in ordine, più che programmare L'editoriale di @EnzoBucchioni: " #Paratici ora salvi la #Fiorentina dalla Serie B. Finalmente uno di calcio: deve avere potere"

