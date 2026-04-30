Un uomo di 45 anni, originario di Avellino, è stato arrestato dalle forze di sicurezza delle Baleari in relazione a un omicidio avvenuto a Ibiza. L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platja d’en Bossa, e riguarda la morte di un uomo di 35 anni. La Guardia Civil ha comunicato di aver fermato il sospetto, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle motivazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Agenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza. Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, informa la Guardia Civil. Ancora non sono state rese note le generalità dell’arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona. Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. Oggi la salma verrà sottoposta ad esame autoptico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio a Ibiza, fermato un 45enne originario di Avellino

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Per il tentativo (anche di omicidio) occorre che la condotta sia inequivoca e i mezzi idonei all’offesa. I tappini di gomma sparati con aria compressa come mezzi idonei all’omicidio non mi convincono (adoro gli eufemismi). O non ci dicono qualcosa o è un evide x.com