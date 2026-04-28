Nella cittadina di Mitogio, un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica due giorni fa. La polizia ha fermato tre persone, ritenute coinvolte nell’omicidio e nell’occultamento del cadavere. La vittima era conosciuta nella zona, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.

Il corpo del 66enne è stato trovato due giorni fa avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica. L'uomo sarebbe stato ucciso in un'abitazione di Taormina e poi il suo cadavere sarebbe stato portato nella campagne etnee Tre fermi sono stati disposti per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mitogio (CT), Giuseppe Florio ucciso e avvolto nelle lenzuola, fermati 3 conoscenti per omicidio e occultamento cadavere

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Due fermi per l'omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne trovato senza vita avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia x.com