Omicidio Mazzotti gip dispone il carcere per Giuseppe Calabrò

La decisione è arrivata questa mattina: il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, il 76enne condannato all'ergastolo per aver ucciso Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nel 1975. Dopo settimane di attesa, ora l’uomo si trova dietro le sbarre in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento.

Custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, il 76enne condannato nei giorni scorsi all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nel 1975. Come si apprende dall'Ansa, la gip di Milano, Giulia Marozzi, ha convalidato il fermo e disposto la misura.

