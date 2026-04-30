Omicidio di Catenanuova svolta nelle indagini | arrestato 23enne

Le indagini sull'omicidio di un uomo di 57 anni avvenuto a Catenanuova hanno portato all'arresto di un 23enne. La vittima aveva subito un'aggressione alcune settimane prima, che aveva causato lesioni gravi e che si sono rivelate fatali in seguito. L'uomo era stato ricoverato presso un ospedale di Catania, dove è deceduto lo scorso 15 dicembre. Le autorità hanno quindi effettuato un arresto nell'ambito delle verifiche in corso.

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini per l'omicidio di Salvatore De Luca, il 57enne morto lo scorso 15 dicembre all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania a causa delle gravissime lesioni riportate durante un'aggressione avvenuta poche settimane prima a Catenanuova, nell'Ennese. I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Enna hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 23enne. Il pestaggio avvenne lo scorso 3 dicembre in piazza Riggio, la vittima, raggiunta da una scarica di pugni, finì a terra, ma l'aggressore continuò a colpire il 57enne alla testa con dei calci, fino a fargli perdere i sensi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Mario Ruoso, svolta nelle indagini sull’omicidio del patron di TelePordenone: “C’è un sospettato”La cronaca nera del Friuli Venezia Giulia viene scossa da un evento brutale e inaspettato che colpisce uno dei volti storici dell imprenditoria... Omicidio Gabriele Vaccaro, svolta nelle indagini: chi è stato fermatoDoveva essere una serata come tante, fatta di musica, risate e leggerezza tra amici nel cuore della movida di Pavia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio di Catenanuova, il gip firma l’arresto del 23enne: è in carcere; Catenanuova, arrestato 23enne per omicidio Salvatore De Luca; Omicidio De Luca: il SIM Carabinieri Enna plaude all’arresto del presunto colpevole; Arrestato a Lecce il giovane che avrebbe ucciso a Catenanuova Salvatore De Luca. L’omicidio di Catenanuova: la vittima massacrata di botte, l’indagato arrestato a LecceÈ una ricostruzione agghiacciante quella che emerge dalle indagini sull’omicidio di Salvatore De Luca, il 57enne di Catenanuova deceduto lo scorso dicembre all’ospedale Cannizzaro di Catania. vivienna.it Omicidio di Catenanuova, il gip firma l’arresto del 23enne: è in carcereIl caso di Salvatore De Luca, il 57enne deceduto lo scorso dicembre all'ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle lesioni riportate nell'aggressione del 3 dicembre 2025. vivienna.it Omicidio di Catenanuova, il gip firma l’arresto del 23enne: è in carcere Il caso di Salvatore De Luca, il 57enne deceduto lo scorso dicembre all'ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle lesioni riportate nell'aggressione del 3 dicembre 2025.... - facebook.com facebook