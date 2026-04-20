Omicidio Gabriele Vaccaro svolta nelle indagini | chi è stato fermato

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno arrestato una persona nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto durante una serata in un locale di Pavia. La vittima, presente in compagnia di alcuni amici, è deceduta a seguito di una lite. Le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per chiarire la dinamica dei fatti.

Doveva essere una serata come tante, fatta di musica, risate e leggerezza tra amici nel cuore della movida di Pavia. Un sabato notte iniziato senza ombre, trascorso tra locali affollati e atmosfere vivaci, che però si è trasformato in poche ore in una tragedia destinata a lasciare un segno profondo. A perdere la vita è stato Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara, colpito mortalmente al collo da un fendente. La notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile sembrava scorrere senza particolari tensioni. Gabriele si trovava insieme a due amici e, dopo aver trascorso diverse ore nel centro storico, il gruppo si era incamminato a piedi verso il parcheggio dell’area Cattaneo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questuraTre giovani sono stati accompagnati in questura a Pavia nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne siciliano... Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 17 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una lite; Gabriele Vaccaro, un 17enne fermato per omicidio: la svolta in serata dopo un lungo interrogatorio in Questura. Svolta nelle indagini, 17enne egiziano fermato per l’omicidio di Gabriele VaccaroLa polizia ha fermato un 17enne egiziano per l’omicidio di Gabriele Vaccaro. Denunciate altre tre persone che erano presenti all’aggressione mortale ... grandangoloagrigento.it Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con ... gazzettadelsud.it Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro - facebook.com facebook