Mario Ruoso svolta nelle indagini sull’omicidio del patron di TelePordenone | C’è un sospettato

Le indagini sull’omicidio del patron di TelePordenone portano a una svolta con l’identificazione di un sospettato. Le autorità hanno comunicato che un individuo è stato segnalato come possibile responsabile dell’omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione della regione e si continua a seguire ogni sviluppi legato al caso.

La cronaca nera del Friuli Venezia Giulia viene scossa da un evento brutale e inaspettato che colpisce uno dei volti storici dell imprenditoria locale. La tragica fine di Mario Ruoso, ottantasettenne fondatore della celebre emittente Telepordenone, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Porcia e dell intera provincia. Il corpo senza vita dell uomo è stato rinvenuto all interno della sua abitazione, trasformata improvvisamente nel teatro di un crimine efferato che ha richiesto l intervento immediato delle autorità competenti e della polizia scientifica per i rilievi di rito. "C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti in relazione al delitto del patron di TelePordenone". C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si concentrano forti sospetti per l'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone. A confermarlo è stato il procuratore della Repubblica.