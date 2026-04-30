Nella serata di ieri, un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di pistola all’interno di un ristorante a Bisceglie. L’evento si è verificato mentre la vittima si trovava nel locale, ma al momento non sono state rese note le circostanze precise dell’accaduto. La polizia sta indagando per chiarire i motivi e identificare eventuali sospetti coinvolti. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a possibili testimoni o moventi.

Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. La vittima è Angelo Pizzi di 61 anni: sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre lavorava nel locale in via Gramsci. Sul posto carabinieri, polizia e personale del 118: da capire se si sia trattato di una lite o di un agguato. Bisceglie, ucciso al ristorante mentre lavorava Angelo Pizzi, 61 anni, incensurato, è stato ucciso in serata un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. L’uomo stava lavorando in una spaghetteria di via Gramsci ed è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia e personale del 118.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavorava

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