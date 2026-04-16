Omicidio di Moussa Cisse da anni viveva a Ravenna | Un ragazzo buono e sorridente abbandonato dalla società
Moussa Cisse, 29 anni, è stato trovato senza vita sulla pista ciclabile di via Antico Squero, nella zona della Darsena, nella notte tra lunedì e martedì. Da tempo viveva a Ravenna, dove era conosciuto come una persona solare e gentile. La sua morte ha suscitato l’attenzione di chi lo ricorda come un ragazzo buono e sorridente, abbandonato dalla società. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
"Una persona solare, gentile". Questo è il ricordo che lascia dietro di sé Moussa Cisse, il 29enne ucciso in Darsena nella notte fra lunedì e martedì, e trovato senza vita sulla pista ciclabile di via Antico Squero. Per l'omicidio è stato nel frattempo fermato un 36enne del Mali, trovato ferito.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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