Omicidio Carta | telecamere riprendono una donna e uno scooter 20 secondi dopo gli spari | Fatevi avanti

Le telecamere installate vicino a via Caracciolo, a Foggia, hanno catturato le immagini di una donna e di uno scooter che attraversano la strada circa 20 secondi dopo i quattro colpi di pistola che hanno ucciso il 42enne locale. Le registrazioni mostrano il passaggio dei due soggetti con il telefono in mano, mentre si trovavano nel punto in cui sono stati esplosi gli spari. La polizia ha diffuso l'invito a farsi avanti per chiarire i fatti.

Le telecamere piazzate nei pressi di via Caracciolo, a Foggia, riprendono il passaggio di uno scooter e una donna che attraversa la strada con il telefono in mano, esattamente 20 secondi dopo l'esplosione dei quattro colpi di pistola che hanno ucciso il 42enne foggiano Dino Carta.Articolo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile a Roma: feriti un uomo e una donna. In fuga una persona su uno scooter, ha una pistola ad aria compressaMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano... L'audio dell'omicidio di Dino Carta, il diverbio e poi gli spari: "Oh, che fai mi spari?"Questo pomeriggio, mercoledì 15 aprile, durante la trasmissione ‘Ore 14’, in onda su Raidue, è stato trasmesso in esclusiva l'audio delle telecamere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Carta, una donna potrebbe aver visto tutto. L'appello a 'Chi l'ha visto?': Fatti avanti - FoggiaToday; Foggia, omicidio Dino Carta: il caricatore al RIS di Roma. È caccia a DNA e impronte del killer; Foggia si stringe nel dolore per Dino Carta: duemila persone ai funerali del personal trainer ucciso - FoggiaToday; Omicidio del personal trainer, spunta un testimone oculare: Dalle immagini si vede una donna passare sul marciapiede opposto. Ora si faccia viva. DELITTO FOGGIA Omicidio Dino Carta, il caso a Chi l’ha visto?: nuovi elementi sul delitto di FoggiaIl programma di approfondimento riprende uno dei casi più inquietanti delle ultime settimane, cercando di fare luce sul delitto ... statoquotidiano.it Omicidio personal trainer a Foggia, sotto analisi le telecamere e fissata l'autopsiaUn uomo con il capo coperto da un cappuccio ripreso dalle telecamere 40 secondi prima dell'agguato costato la vita al 42enne Dino Carta. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dell'intero ... tg24.sky.it +++ Foggia, omicidio del personal trainier Dino Carta, spunta un frame in cui si vede una donna: potrebbe essere una potenziale testimone +++ Una potenziale testimone dell’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato con colpi di pistola - facebook.com facebook