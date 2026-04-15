L' audio dell' omicidio di Dino Carta il diverbio e poi gli spari | Oh che fai mi spari?

Mercoledì 15 aprile, durante la trasmissione ‘Ore 14’ su Raidue, è stato trasmesso in esclusiva l'audio registrato dalle telecamere di sorveglianza che avrebbe ripreso il momento del diverbio e degli spari che hanno coinvolto Dino Carta, un uomo di 42 anni ucciso in circostanze ancora da chiarire. L’audio include anche una frase pronunciata durante l’aggressione:

Questo pomeriggio, mercoledì 15 aprile, durante la trasmissione ‘Ore 14’, in onda su Raidue, è stato trasmesso in esclusiva l'audio delle telecamere di sorveglianza, la stessa che avrebbe ripreso il diverbio e l'aggressione di cui è stato vittima Annibale Carta, detto Dino, il 42enne ucciso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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