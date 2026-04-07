Omicidio a Forlì 45enne ucciso a coltellate in una macelleria nella notte | fermato il presunto assassino

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, a Forlì, un uomo di 45 anni è stato ferito mortalmente con diverse coltellate all’interno di una macelleria. La vicenda si è conclusa con l’arresto del presunto aggressore, che si trova ora sotto indagine. La scoperta del corpo e le indagini sono state avviate immediatamente dalle forze dell’ordine per chiarire l’accaduto.

Un uomo di 45 anni è stato ucciso con diverse coltellate in una macelleria a Forlì dopo una lite nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. Fermato e condotto in carcere un 34enne, presunto autore dell'omicidio. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Omicidio nella notte in una macelleria: lite finisce a coltellate, morto un 40enne. Fermato un uomo Forlì, ucciso a coltellate dopo una lite nella notte: un sospettato(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Forlì, dove un un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte dopo una lite. Omicidio a Forlì, 45enne ucciso a coltellate in una macelleria nella notte: fermato il presunto assassinoUn uomo di 45 anni è stato ucciso con diverse coltellate in una macelleria a Forlì dopo una lite nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile ... fanpage.it Forlì, sottoposto a fermo il 36enne accusato del delitto in macelleria VIDEOE' stato sottoposto a fermo il 36enne ritenuto responsabile dell'omicidio a coltellate del 45enne trovato morto nella macelleria Mzab di via ... corriereromagna.it