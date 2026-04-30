Omicidio a Foggia tra le cause possibile litigio Ferito anche 43enne di Manfredonia

Nella serata di ieri, a Foggia, si è verificato un omicidio che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere legato a un litigio tra le persone coinvolte. Durante l'evento, un uomo di 43 anni di Manfredonia è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sulle eventuali responsabilità.

I tre sono stati colpiti all’interno dei caseggiati di Quadrone delle Vigne, in Via Cerignola, dove abitano i Bruno. Vicino alla Musa di Robustella, ferma a poche centinaia di metri dal luogo della sparatoria, è stata rinvenuta anche una pistola calibro 9, possibile arma del delitto. Inizialmente si è pensato che potesse trattarsi dell’ennesimo fatto di sangue di matrice mafiosa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio a Foggia, tra le cause possibile litigio. Ferito anche 43enne di Manfredonia OMICIDIO DINO CARTA A FOGGIA, SPUNTA UN VIDEO CON AUDIO SHOCK Notizie correlate Leggi anche: Foggia, omicidio Dino Carta. Appello per identificare una possibile testimone Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerProseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni trucidato a colpi di arma da fuoco nella... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio a Foggia, l'appello di De Sabato: Lo Stato deve tornare in città prima che si spari ancora; Foggia, per l'omicidio Dino Carta i Ris cercano sui reperti le tracce dell’assassino; Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, il marito le spara con la pistola d'ordinanza e chiama i carabinieri; Omicidio di mafia a Foggia, caccia ai killer di Stefano Bruno, 38 anni. Trovata la pistola. Foggia, le indagini sull'omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. La verità dalle analisi sulla pistolaFeriti anche il padre ed un fratello della vittima: il nonno è in carcere per omicidi e traffico di droga. Fermato un incensurato di Manfredonia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio Bruno, la sindaca Episcopo: Foggia non può essere lasciata solaUn altro omicidio ha scosso la nostra città nel giro di poche settimane. È un messaggio netto e preoccupato quello ... immediato.net ULTIM'ORA C'è un arresto per l'omicidio di Francesco Sessa - facebook.com facebook Per il tentativo (anche di omicidio) occorre che la condotta sia inequivoca e i mezzi idonei all’offesa. I tappini di gomma sparati con aria compressa come mezzi idonei all’omicidio non mi convincono (adoro gli eufemismi). O non ci dicono qualcosa o è un evide x.com