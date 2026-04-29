Foggia omicidio Dino Carta Appello per identificare una possibile testimone

A Foggia, si sta cercando di identificare una donna che potrebbe aver assistito all’omicidio di Dino Carta. La polizia ha diffuso un appello pubblico chiedendo ai cittadini di fornire eventuali informazioni utili, senza specificare dettagli sulla testimone o sul suo ruolo nel caso. Le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce sulla vicenda e raccogliere elementi utili alle procedure in corso.

Nel fotogramma si vede transitare uno scooter e pochi metri dietro una donna. Il timer segna le 21.58 e 55 secondi, ovvero pochi attimi dopo gli spari. A distanza di due settimane, l’omicidio di Dino Carta è ancora avvolto nel mistero. A lanciare l’appello è l’avvocato Michele Vaira, che assiste la famiglia della vittima: proprio quel frame potrebbe essere importante per il riconoscimento della persona, la cui individuazione può essere importante per la ricostruzione dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, omicidio Dino Carta. Appello per identificare una possibile testimone Notizie correlate Omicidio Dino Carta a Foggia, l’appello del legale: “Ci sarebbe una testimone oculare, si faccia avanti”Gli investigatori continuano a indagare sull’omicidio di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso a Foggia. Omicidio Dino Carta a Foggia, appello della moglie del personal trainer: "Dimostrate coraggio e testimoniate"Sara Traisci, la moglie del personal trainer di 42 anni Dino Carta ucciso a Foggia il 13 aprile, rivolge un appello alla cittadinanza a pochi giorni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Dino Carta a Foggia: la pista che lega l’assassinio alla morte di un uomo nel suo palazzo nel 2023; Foggia, per l'omicidio Dino Carta i Ris cercano sui reperti le tracce dell’assassino; Il mistero dell'uomo in bici, la pista privilegiata e l'appello del suocero di Dino Carta: Chi sa parli - FoggiaToday; Omicidio Dino Carta a Foggia, indagini su un uomo morto nel 2023. Omicidio Dino Carta a Foggia, è ancora caccia all'assassino: l'ombra di Spiderman sul moventeL'ipotesi sul legame sulla morte del pregiudicato Spiderman, caduto dal balcone della famiglia di Dino Carta e l'omicidio del 42enne a Foggia ... virgilio.it DELITTO FOGGIA Omicidio Dino Carta, il caso a Chi l’ha visto?: nuovi elementi sul delitto di FoggiaIl programma di approfondimento riprende uno dei casi più inquietanti delle ultime settimane, cercando di fare luce sul delitto ... statoquotidiano.it GIALLO DINO CARTA Personal trainer ucciso a Foggia, diffuso fotogramma con possibile testimone. L'avvocato della famiglia: "Si faccia avanti per dire cosa ha visto" L'articolo nei commenti - facebook.com facebook