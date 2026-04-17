Omicidio Dino Carta a Foggia possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainer

A Foggia si indaga sull'omicidio di Dino Carta, un episodio che potrebbe essere collegato alla morte di un giovane uomo avvenuta dopo essere caduto dal balcone di un personal trainer. Le autorità stanno esaminando eventuali collegamenti tra i due eventi, che si sono verificati in un breve intervallo di tempo e nello stesso ambito locale. La ricostruzione dei fatti prosegue con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità.

Proseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni trucidato a colpi di arma da fuoco nella serata del 13 aprile, in via Caracciolo, a Foggia. L’autopsia è stata fissata per il 20 aprile e gli investigatori ritengono che possa restituire elementi utili per risolvere il caso. Tra l’altro si sta cercando anche di capire se la vicenda sia legata a un altro fatto di sangue accaduto nel 2023, quando un uomo volò giù da un balcone proprio nella stessa via in cui Carta è stato ucciso. Foggia, omicidio di Dino Carta: l'audio e il video captati da una telecamera La fuga del killer Il caso...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainer Notizie correlate Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13... Omicidio personal trainer: l'audio al vaglio dei Ris, disposta l'autopsia sul corpo di Dino CartaLa procura di Foggia ha disposto l'autopsia sul corpo di Annibale ‘Dino’ Carta, 42enne di Foggia assassinato lo scorso lunedì 13 aprile, in via... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'omicidio di Carta in 2 minuti: un diverbio, l'uomo in bici, gli spari e le ultime parole di Dino; L'omicidio del personal trainer Dino Carta: l'audio shock e il video del killer incappucciato; Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainer; Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattino. Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerIl killer, dopo aver compiuto l’omicidio, sarebbe fuggito in viale Mazzini per poi imboccare via D’Azeglio. Dalle immagini catturate da una telecamera della zona, si vede un uomo sbandare intorno alle ... virgilio.it OMICIDIO DINO CARTA, AVANZA L’IPOTESI DELLA VENDETTA. Al TG1 il percorso del presunto killer - Video - facebook.com facebook Continuano le indagini per far luce sul giallo dell’omicidio del personal trainer Dino Carta, ucciso a Foggia lunedì scorso. Continua l’analisi dei video delle telecamere della zona e delle testimonianze raccolte dai Carabinieri x.com