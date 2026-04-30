Omicidio a Foggia | quel video chiave che punta a una misteriosa donna

A Foggia, il 13 aprile alle 21:58, un uomo di 42 anni è stato ucciso. La scena del crimine è stata ripresa da una telecamera che ha catturato una donna nei pressi di uno scooter, la cui identità si cerca ancora di chiarire. Le immagini sono state rese note come parte delle indagini per individuare eventuali testimoni o persone coinvolte nell'omicidio.

?? Cosa sapere Omicidio del 42enne Dino Carta a Foggia avvenuto il 13 aprile alle 21:58. Un video mostra una donna vicino allo scooter per identificare una possibile testimone. Foggia, 13 aprile, ore 21:58: venti secondi dopo la raffica di colpi che ha ucciso il 42enne Dino Carta, un fotogramma di videosorveglianza mostra una donna che cammina poco distante da uno scooter in transito. L'immagine catturata dalla telecamera è diventata un elemento centrale nelle indagini condotte dai carabinieri e .🔗 Leggi su Ameve.eu

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OMICIDIO DINO CARTA A FOGGIA, SPUNTA UN VIDEO CON AUDIO SHOCK

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