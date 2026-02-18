Omicidio Mollicone il testimone chiave | Tuzi mi disse in confidenza che una ragazza era entrata in caserma
Il testimone chiave Gabriele Terzigni ha raccontato di aver ricevuto una confidenza da Santino Tuzi, suo collega e amico, riguardo a una ragazza che era entrata nella caserma di Arce. La dichiarazione risale a quando Tuzi gli disse in privato di aver visto la giovane varcare la porta della caserma. Terzigni ha spiegato di aver annotato il dettaglio e di aver condiviso la versione con gli inquirenti. Il suo racconto si aggiunge alle testimonianze che potrebbero chiarire la vicenda di Mollicone.
Omicidio Mollicone, Franco Mottola: "Tuzi suicida per vergogna e perché rifiutato dall'amante"L'omicidio di Serena Mollicone rimane uno dei casi più intricati e irrisolti in Italia.
