Nuovi dubbi circolano sulla morte di Jeffrey Epstein. Un video misterioso mostra una sagoma arancione che si avvicina alla sua cella prima della scoperta del suo suicidio nel 2019. La scena solleva domande e fa crescere il mistero su come siano andate davvero le cose in quella notte.

C’è un nuovo particolare rilevante che infittisce il mistero sulla morte dell’ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, apparentemente morto suicida in cella il 10 agosto 2019. Sui documenti appena rilasciati del dipartimento di Giustizia, diretto dall’avvocato di Donald Trump, Pam Bondi, c’è scritto che gli investigatori hanno notato una figura arancione che si muove su una scala vicina alla cella dell’uomo. Tutto è accaduto alle 22.39 del 9 agosto 2019. La voce di un inquirente nel registro di osservazione del Metropolitan Correctional Center suggerisce qualcosa che, in precedenza, non è stato segnalato alle autorità: “Un lampo di arancione sembra salire le scale del livello ‘L’, potrebbe essere un detenuto scortato fino a quel livello”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuovi dubbi sul suicidio di Epstein: spunta il video di una misteriosa sagoma arancione che si avvicina alla sua cella

C’è un nuovo video che mostra gli ultimi momenti di Jeffrey Epstein prima della sua morte.

Il sito Tmz ha pubblicato le prime foto di Jeffrey Epstein morto nel suo cella.

Nuove immagini seminano dubbi sul suicidio di Jeffrey Epstein; Morte di Jeffrey Epstein, spuntano nuove immagini dal carcere: ombre e dubbi sul suicidio

Morte di Jeffrey Epstein, spuntano nuove immagini dal carcere: ombre e dubbi sul suicidioC’è una figura arancione, sfocata ma inquietante, che sale una scala nel cuore di un carcere federale di New York. È il 9 agosto 2019, sono le 22:39, poche ore più tardi viene ritrovato il corpo senza ... tg.la7.it

Epstein, media: da un nuovo video dubbi sul suicidio in carcereStando a quanto riportato da Cbs News, alcuni fotogrammi presi dalle immagini del carcere in cui era detenuto l'ex finanziere quando è morto, mostrerebbero una figura, vestita di arancione, aggirarsi ... tg24.sky.it

29 luglio 2019: FBI e pm di Manhattan incontrano gli avvocati di Epstein per discutere cooperazione e patteggiamento. 11 giorni dopo, “suicidio” in cella. Che stava per rivelare Questi nuovi documenti riaccendono i dubbi sulle circostanze della sua mor x.com