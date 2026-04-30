Olympia di Navigazione Cinquant’anni di attività Crescita costante e sguardo internazionale

Olympia di Navigazione ha festeggiato recentemente i suoi cinquant’anni di attività, confermando una presenza stabile nel settore della logistica portuale. Con una crescita continua nel corso degli anni, l’azienda si è sviluppata ampliando la propria rete e collaborazioni a livello internazionale. Attualmente giunta alla terza generazione, Olympia di Navigazione si distingue come una delle realtà più consolidate nel porto di Ravenna.

Oltre cinquant’anni di attività, una crescita costante e uno sguardo sempre più internazionale: Olympia di Navigazione rappresenta una delle realtà storiche della logistica portuale ravennate, oggi alla terza generazione. Fondata nel 1972 da Franco Facchini, l’azienda è oggi guidata dai figli Carlo e Roberto, con l’ingresso della nuova generazione rappresentata da Giulia e Luca. Una realtà familiare che ha saputo evolversi mantenendo saldi i propri valori fondanti. "Serietà, competenza e attenzione totale al cliente sono rimasti invariati nel tempo – sottolinea Carlo Facchini – ed è su questi principi che continuiamo a crescere". Con 15...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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