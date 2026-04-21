Cinquant' anni di attività 49 medici aretini premiati dall' Ordine

L’assemblea annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Arezzo si è svolta nell’auditorium Guido d’Arezzo, attirando numerosi professionisti e ospiti. Durante l’evento, sono stati premiati 49 medici della provincia che hanno raggiunto i 50 anni di attività. La giornata si è conclusa con un momento di celebrazione e riconoscimento per il percorso di lunga durata di questi professionisti.

L’assemblea annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Arezzo ha scelto ancora una volta come cornice l’auditorium Guido d’Arezzo in una giornata carica di emozioni. In una sala molto affollata l’Ordine ha fatto il punto sul suo 2025 raccontando agli oltre.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Cinquant'anni al servizio dell'Arma: 38 carabinieri premiati con la medaglia maurizianaLa cerimonia a Palermo alla presenza del generale Claudio Domizi, comandante interregionale “Culqualber”, che ha celebrato fedeltà, dedizione e... Leggi anche: Cecina, la Polleria da Renzo di Luca Fancelli festeggia mezzo socolo di attività: "Cinquant’anni di storia, qualità e affetti" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Sindaco di Trieste premia Motomarine per i cinquant’anni di attività; Vasco Rossi: Per festeggiare i 50 anni di carriera voglio una festa con oltre 500mila persone; Vasco Rossi e i 50 anni di carriera: Nel 2027 concerto record con 500mila persone. Modena Park? Sarà diverso; Cinquant’anni di cure palliative, la storia di Fondazione Floriani. Cinquant’anni di passione e dedizione: Capistrello celebra Maria Assunta Di GiacomoCapistrello. Il paese si è stretto attorno a una delle sue figure più amate per celebrare un traguardo raro e prezioso: i cinquant’anni di attività di Maria Assunta Di Giacomo, storica parrucchiera de ... marsicalive.it Addio alla Ferramenta e Belle Arti Podo, a Lecce si chiude un’epoca lunga cinquant’anniDopo oltre mezzo secolo di attività in Viale Giovanni Paolo II, Giovanni e Roberta Podo abbassano la saracinesca. Il saluto di una città a un pilastro del commercio storico. leccenews24.it Il Giornale. . Un cioccolatino può uccidere. E a volte lo fa due volte, a distanza di cinquant’anni. Nel 1937, a Genova, una bambina di 12 anni muore dopo aver mangiato un cioccolatino alla stricnina. Quel dolce non era destinato a lei, ma a sua madre, Maria M - facebook.com facebook